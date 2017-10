Drogue : étudiant, il vend du cannabis pour financer son école de commerce

publié le 16/10/2017 à 14:00

Benjamin a 21 ans et a décroché son Bac avec mention. Il enchaîne sur une classe prépa scientifique. Tout va pour le mieux, sauf que le jeune homme est interpellé la semaine dernière pour une banale infraction au code de la route. Il vient de griller un feu sur son scooter.



Les policiers trouvent sur lui un peu moins de 2.000 euros en liquide et du cannabis. À son domicile, la brigade des stups met la main sur près de 6.000 euros, une machine à compter les billets, un peu d'herbe et un téléphone prépayé. Benjamin avoue des problèmes personnels, et une très forte consommation d'herbe qui a tourné au trafic. En comparution immédiate, l'étudiant justifie ses actes. Il est devenu dealeur pour se payer des études dans une prestigieuse école supérieure de commerce, où la scolarité coûte plusieurs milliers d'euros.

Primo-délinquant Benjamin n'a écopé que de 12 mois dont 10 avec sursis. Il n'ira pas en prison. On peut rappeler ici que ces écoles, chères sur le papier, proposent des prêts à taux zéro, elles peuvent se porter caution, et même proposer des bourses. Un peu moins dangereux comme mode de financement que le trafic de cannabis.