et AFP

publié le 30/05/2016 à 19:14

Le père des trois enfants retrouvés sains et saufs dimanche dans le Rhône, après une alerte enlèvement, a avoué avoir mortellement frappé son ex-femme. Il semblerait, d'après les premiers éléments, qu'il se soit servi du morceau de bois retrouvé sur la scène de crime, rapporte le parquet en charge de l'enquête.



L'homme s'était volontairement livré aux gendarmes, dimanche 29 mai, une heure après le lancement de l'alerte enlèvement. Dans la foulée, il a indiqué aux autorités que ses trois enfants de 5, 6 et 10 ans "se trouvaient chez un de ses amis" a expliqué à la presse le procureur de Villefranche-sur-Saône, Grégoire Dulin. Dans le même temps, son frère aurait contacté le numéro de l'alerte enlèvement pour signaler que les enfants étaient au domicile de leur tante à Villeurbanne, a relaté le parquet. Les enfants ont été retrouvés aux alentours de 21h. En bonne santé, ils ignoraient tout du drame qui venait de se produire. Le procureur a indiqué qu'ils avaient été, "pris en charge par une unité spécialisée de la gendarmerie dans les auditions pour mineurs."

Des violences physiques "datant de plus de sept ans"

Le père est lui toujours en garde vue pour "homicide avec préméditation". Il a reconnu avoir porté des coups à la mère des enfants, "à l'aide d'un objet contondant", qui, "pourrait être un morceau de bois d'environ un mètre de long, retrouvé sur la scène de crime" a précisé le magistrat. Une version des faits qui vient confirmer les conclusions de l'autopsie réalisée lundi matin.



La garde à vue de l'homme va être prolongée de 24 heures, avant qu'il ne soit déféré devant le parquet de Lyon, compétent pour les affaires criminelles. La victime avait quitté le domicile familial le 19 mai et l'avait signalé aux gendarmes par une main courante. Évoquant des violences physiques et psychologiques "datant de plus de sept ans", elle n'avait jamais porté plainte. Dimanche 29 mai au matin, son corps a été retrouvé au domicile de son ex-compagnon à Pontcharra-sur-Turdine, au nord-ouest de Lyon.