publié le 14/11/2018 à 16:46

L'affaire est sordide. Deux hommes ont été présentés ce mercredi 14 novembre à un juge d'instruction de la ville de Saintes, en Charente-Maritime, pour "tentative d'enlèvement" d'une fillette de 9 ans. L'enfant n'est autre que la propre fille de l'un des deux mis en cause.



Selon Le Parisien, des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la pédophilie ont repéré 'activité suspecte d'un homme sur Internet, alors qu'il est emprisonné à la maison d'arrêt de Bedenac pour des actes pédophiles.

Depuis sa cellule de prison et via un site pédopornographique où il est possible d'envoyer des messages en ligne à une communauté, le père de la fillette a recruté un volontaire pour enlever sa fille dans le but de lui faire subir des "sévices sexuels". L'homme qui a répondu à la proposition a été arrêté de justesse dans la région de Lyon dimanche 11 novembre, alors qu'il se rendait à Bordeaux pour enlever la petite fille à son domicile de Montendre, en Charente-Martime.

"Un individu inséré socialement, qui avait un travail"

"A priori, c'est de cela dont il s'agit mais les mis en cause ne le reconnaissent pas à ce stade de l'instruction", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Saintes Nicolas Septe. L'enquête devra également dresser le profil du second prévenu, présenté comme un exécutant, "un individu inséré socialement, qui avait un travail", a relevé le procureur qui n'a pas indiqué si ce dernier avait un passé judiciaire.



La juge d'instruction Linda Revel devait mettre les deux hommes en examen pour association de malfaiteurs en vue d'un acte criminel, tentative d'enlèvement d'une mineure de moins de quinze ans et diffusion d'images à caractères pédopornographiques.