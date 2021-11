Elle alertait sur l'insalubrité du logement depuis plus de dix ans. Une mère de famille de 37 ans a porté plainte contre son bailleur social pour "homicide involontaire" et "mise en danger de la vie d'autrui". Salwa reproche à Paris Habitat d'être responsable de la mort de son père, décédé le 8 octobre 2016 des suites d'une morsure de rongeur.

À l'époque, Abdel, 77 ans, est alité à leur domicile situé dans le XIXe arrondissement de la capitale, rue Armand-Carrel, raconte Le Parisien. Le septuagénaire diabétique se remet alors d'une opération et reçoit quotidiennement la visite d'une infirmière pour vérifier l'avancée de sa cicatrisation, qui semble bien se dérouler. Pourtant, le 18 juin 2016, cette dernière constate et rapporte la présence d'une plaie correspondant à une morsure de rongeur. Malgré les soins et le suivi, celle-ci s'est infectée, a évolué en septicémie, et a causé le décès de l'homme.

Cinq ans après les faits, Salwa ne parvient toujours pas à faire son deuil. La mère de famille avait par ailleurs demandé à être relogée, mais sa requête n'a toujours pas abouti. "Malgré les campagnes de dératisation, les rats et les souris reviennent, c'est dégueulasse, invivable, on ne dort plus", explique la trentenaire, qui ne vit plus au quotidien dans cet appartement situé en rez-de-jardin, accolé au local à poubelles de l'immeuble, à nos confrères. De son côté, Paris Habitat a lancé une procédure d'expropriation à son encontre. "Je demande juste à vivre dans un endroit sans souris", soupire la mère de famille.