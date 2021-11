Drôme : un jeune de 21 ans écroué après la mort d'un expert-comptable

Un jeune homme de 21 ans a été mis en examen et écroué vendredi 12 novembre pour "enlèvement et séquestration suivie de mort" après la découverte du corps d'un homme jeudi à Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, a indiqué le parquet de Valence.

"L'autopsie réalisée le 12 novembre au matin par l'institut médico-légal de Grenoble permet de déterminer que la victime a fait l'objet de nombreuses violences causées par un objet contondant et une arme blanche", a-t-il précisé dans un communiqué.

Sans emploi depuis le mois d'avril et ancien gendarme adjoint volontaire, le suspect, qui en l'état "conteste les faits", avait été interpellé mercredi puis placé en garde à vue comme deux personnes de son entourage proche par la suite. Ces dernières ont été depuis mises hors de cause et laissées libres. Les lieux des arrestations n'ont pas été communiqués.

Expert-comptable à Porte-lès-Valence, dans la Drôme, la victime, dont l'âge n'a pas été précisé, ni ses relations avec le suspect, n'avait plus donné de nouvelles à sa famille depuis le 3 novembre dernier. Sa disparition avait été signalée quatre jours plus tard aux gendarmes.

Le suspect a utilisé la voiture et la carte bleue de sa victime

Les forces de l'ordre ont retrouvé sa voiture mercredi et découvert des traces de sang dans le coffre du véhicule mais aussi au domicile de la victime. Les investigations révélaient aussi que la voiture était utilisée par le suspect, interpellé dans la journée avec ses proches.

Le corps de la victime était découvert le lendemain matin par des chasseurs en lisière d'un bois de la commune de Châteauneuf-sur-Isère. Outre l'utilisation de la voiture de l'expert-comptable "durant plusieurs jours", le mis en cause s'était servi dans le même temps de la carte bleue de ce dernier pour réaliser "plusieurs retraits d'argent", soit des éléments "permett(a)nt de penser que le mobile des faits est crapuleux".

"Les investigations vont se poursuivre sur commission rogatoire, sous la direction du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Valence", a conclu le parquet.