Dordogne : un cerf tombe du ciel et saccage le garage d'un couple de retraités

Il semble fixer l'objectif de l'appareil photo, immobile, un vélo sur le dos et des outils coincés dans les bois. Un couple de retraités de Saint-Cybranet (Dordogne), a eu la surprise de trouver dans son garage un cerf d'environ 150 kilos. L'animal a traversé la toiture du garage dans la nuit de dimanche à lundi, comme le rapporte le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Dordogne sur Facebook.

Le cerf a saccagé la pièce dans laquelle il était enfermé, au grand dam des propriétaires de la maison, Michel et Mireille Gendreau. "J’étais sortie un peu plus tôt dans la nuit mettre la voiture à l’abri en entendant les cervidés bramer et se battre violemment entre eux quatre mètres au-dessus de nos têtes", raconte la septuagénaire à nos confrères de Sud Ouest. La maison étant construite à flanc de falaise, la retraitée avait peur que les animaux fassent tomber des cailloux sur son pare-brise.



Après avoir entendu "un grand bruit" aux alentours de quatre heures du matin, le couple a prévenu les autorités. L'animal, apeuré, cognait les murs en tentant de s'enfuir. Les pompiers, aidés d'une équipe de l'Office français de la biodiversité, sont intervenus pour lui venir en aide. Le SDIS précise que « le cervidé a été anesthésié, transporté, et déposé en vie dans son milieu naturel. Tout est bien qui finit bien ... sauf pour le toit du garage des Gendreau.

