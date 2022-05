DOCUMENT RTL - Tentative de féminicide dans le Val-de-Marne : "J'aurais dû faire plus", confie un voisin

L'homme soupçonné d'avoir tenté de tuer sa compagne en lui crevant les yeux, dimanche à Maison-Alfort dans le Val-de-Marne, a été hospitalisé lundi en raison de son état psychologique. Les jours de la victime dont le pronostic vital était engagé, ne sont plus en danger, même si les blessures infligées laisseront sans aucun doute des traces.

RTL a pu recueillir le témoignage d'un voisin, Farid, qui était dimanche dans son appartement au moment des faits. Il s'en veut aujourd'hui de ne pas être intervenu plus directement. "Aux alentours de 13h, on entendait des cris, pour moi c'était une dispute. Je suis parti sonner à la porte. J'ai sonné et frappé, ça s'est arrêté. Puis ça a repris, elle s'est remise à hurler mais un peu plus fort, c'était des vrais hurlements, c'était un autre stade", explique-t-il.

"J'étais à deux doigts de casser la porte, j'avais la police au téléphone. J'aurais dû faire plus. La culpabilité prend le dessus, est-ce que si j'étais rentré il ne l'aurait pas fait ? Mes pensées sont pour la famille de la victime et surtout pour ses enfants", dit Farid, résident de cet immeuble où a eu lieu le drame.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info