Le procès de Gabriel Fortin, un ingénieur au chômage accusé d'avoir tué deux de ses anciens DRH qui l'avaient licencié et une cadre d'une agence de Pôle Emploi en janvier 2021, s'ouvre mardi 13 juin. Ce quadragénaire, décrit comme socialement isolé, est resté totalement muet depuis les faits, à la fois devant les enquêteurs et devant les psychologues, au grand dam des familles des victimes.



Le mari de la conseillère de Pôle emploi assassinée à Valence a accepté de répondre à RTL, avant l’ouverture de ce procès très attendu. "Qu’il parle ou pas, ça ne changera rien, je n’ai pas envie d’entendre ses salades. Par contre j’aimerais bien qu’il m’écoute. Pour moi, ce n’est pas un homme, c’est un lâche", s’indigne Jean-Luc Pasquion, alors que la présence de Gabriel Fortin au procès reste incertaine.

"Il a tué trois femmes de sang froid, pratiquement à bout portant, sans leur laisser aucune chance. C’est injustifiable", poursuit le mari de Patricia Pasquion. "Je suis partagé entre la peine et colère, la peine d’avoir perdu ma femme il y a 28 mois et la colère qui me ronge. Je n’ai pas envie qu’un homme comme ça sorte vivant de prison. Il faut la perpétuité incompressible, il est irréparable pour notre société", estime le mari de la cadre de Pôle emploi. Jugé pour ces trois assassinats, ainsi qu'une tentative d'assassinat, Gabriel Fortin encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

