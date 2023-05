Le corps d'Iris, une jeune femme de 23 ans a été retrouvé dans une rivière, samedi matin en Bretagne. Un suspect, âgé d'une trentaine d'années et proche de l'entourage familial de la victime, est actuellement en garde à vue. Gisèle, la tante de la jeune femme, a fait part de son émotion lundi sur RTL. "On est dans l’horreur, on n’y croit pas. C’est un cauchemar, de se dire que cette fille de 23 ans a été martyrisée et jetée comme du papier dans l’eau. Lui faire toutes ces méchancetés, on vit dans un monde de fous", s'est indignée Gisèle.

"On a connu Iris toute petite, c’est une enfant toujours gai. Elle a plein d’amis, ils sont catastrophés. On va voir la maman (lundi) après-midi, on appréhende. Perdre son enfant dans de telles conditions, je n’ai pas de mots", a poursuivi la tante de la victime.

Des marques de strangulation

Iris a été vue vivante pour la dernière fois vers 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi, à la sortie d'un bar de nuit à Lorient avec trois hommes. Le suspect, fortement alcoolisé samedi matin, aurait été le dernier à avoir été aperçu avec la victime. L'enquête devra déterminer ce qu'il s'est passé ensuite. La jeune femme a été retrouvée dénudée, portant uniquement des chaussettes.

La victime présentait des marques de strangulation et de nombreuses ecchymoses. Le corps dérivait devant le petit port de Lanester, sur le Blavet, un fleuve côtier.

