DOCUMENT RTL - Infirmier agressé à Biarritz : "Le sol était tapissé de sang", raconte une collègue de la victime

Les urgences de la clinique Aguilera de Biarritz sont restées fermées une bonne partie de la journée ce vendredi 26 août, en raison d'un mouvement de colère après l'agression sauvage d'un infirmier en début de semaine.

Deux hommes, l'entraineur adjoint et l'ancien préparateur physique du club de rugby de l'Aviron bayonnais, l'ont roué de coup après s'être vu refusé un droit de visite. Margot et Myriam, deux aides-soignantes, ont assisté à cette scène d'une rare violence.

"On leur a dit de patienter en salle d'attente. Le ton est monté. Le temps que je fasse le 17, mon collègue a reçu un coup au visage et il était au sol. Et après, ils ont continué à lui donner des coups à terre", décrit l'infirmière, qui ajoute qu'avec plusieurs collègues, ils leur criaient plusieurs fois "arrêtez, vous allez le tuer si vous continuez".

Myriam décrit, elle, avec une voix nouée, avoir vécu "l'horreur. Le sol était tapissé de sang, le par terre, les murs. Notre collègue était KO et ils continuaient", explique-t-elle au micro de RTL.

Margot confie avoir "peur pour les autres patients présents aux urgences. J'ai eu aussi peur pour mon collègue infirmier qui s'est retrouvé au sol et qui ne me répondait plus. J'espérais juste qu'il puisse se relever", conclut l'infirmière, toujours sous le choc.

