Cette année 2022 aura été marquée par de nombreux refus d'obtempérer. Ce jeudi, deux gendarmes ont été "sévèrement blessés" à Vidaillat dans la Creuse, renversée par la voiture d'un Britannique toujours en fuite.

Selon Martine Laporte, la mairesse de la commune, le fugitif est Robert Hendy-Freegard, un Britannique arrivé à Vidaillat avec sa compagne en 2015, "très connu des services de police du Royaume-Uni pour des faits d'escroquerie sur plusieurs femmes". Selon la maire, l'homme, déjà condamné à de la prison ferme outre-Manche, a fait l'objet d'une série documentaire sur Netflix, The Puppet Master.

Cette mini-série de trois épisodes raconte l'histoire "d’un cruel arnaqueur déguisé en espion britannique qui manipule et vole ses victimes, laissant des familles ruinées dans son sillage".

Plusieurs jours d'ITT pour les deux gendarmes

Selon la préfecture, les deux gendarmes ont été "sévèrement blessés", faisant l'objet d'une incapacité totale de travail (ITT) de 21 jours pour l'un, toujours hospitalisé à Guéret, et d'une ITT de six jours pour l'autre, qui a regagné son domicile. Le militaire hospitalisé souffre d'une fracture ouverte au niveau du nez et devrait sortir de l'hôpital dans l'après-midi.

Les gendarmes s'étaient rendu au domicile du Britannique pour vérifier son élevage canin, visé par plusieurs signalements de la municipalité depuis deux ans.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Guéret pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique".

