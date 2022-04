DOCUMENT RTL - Agression dans une église : "Je saignais beaucoup, le père Krzysztof était par terre", raconte sœur Marie-Claude

Au lendemain de l'agression dans une église de Nice, la paroissienne qui a tenté de s'interposer entre l'assaillant et sa victime témoigne pour la première fois, sur RTL. "Moi je saignais beaucoup, le père Krzysztof était par terre", raconte sœur Marie-Claude au micro de RTL.

"Le garçon s'est arrêté. Je ne sais pas comment. Moi, je pense avec la grâce du Seigneur, car on la demande régulièrement. Je pense qu'il y a eu une intervention surnaturelle qui l'a arrêté parce qu'il avait tout pour à la fois pour me donner un coup de couteau à la carotide ou dans le cœur et pareil pour le père Christophe. Il s'est arrêté. Pourquoi ? Je n'en sais rien", témoigne-t-elle.

Dimanche 24 avril, peu avant l'office de 10 heures, un homme "déséquilibré" et victime de troubles psychiatriques est entré dans l'église Saint-Pierre-d'Arène et a agressé au couteau un prêtre d'origine polonaise, blessant à la main sœur Marie-Claude qui a tenté de s'interposer.



L'agresseur présumé, âgé de 31 ans, a rapidement été interpellé et placé en garde à vue mais celle-ci a été levée dans la soirée, pour raisons médicales, avec l'hospitalisation du mis en cause dans une unité psychiatrique. "L'enquête se poursuit sous la direction du parquet de Nice, le parquet national antiterroriste (Pnat) ne se saisissant pas", a indiqué le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme.



