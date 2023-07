DOCUMENT RTL - Accident de bus dans les Yvelines : "On s'en fout du pardon, il a gâché des vies", selon la nièce d'une victime

Le conducteur, responsable d'un accident de la route qui a fait deux morts et cinq blessés graves dans les Yvelines, a été mis en examen dimanche 30 juillet pour homicides et blessures involontaires avec deux circonstances aggravantes : vitesse excessive et alcool.

Le jeune homme, âgé de 23 ans, était en effet fortement alcoolisé au moment des faits (2,04 grammes par litre de sang) et roulait à contre-sens. Lors de son audition, samedi 29 juillet, il a avoué avoir passé la nuit à boire de l'alcool avant de prendre le volant. Il a passé sa première nuit en prison.

Cette décision n'a pas atténué la peine des proches des victimes. "Cela ne change rien à ce qu'a fait le conducteur. On s'en fout du pardon, car il a gâché des vies. On va porter plainte contre lui", a réagi au micro de RTL la nièce du papa de 64 ans, décédé dans l'accident (la seconde victime étant une femme de 54 ans, mère de deux enfants majeurs).

"Aujourd'hui, il laisse des orphelins, il y a quatre enfants en bas âge attendant leur papa qu'il revienne du travail. Et de conclure : "On aura beau les consoler, on ne pourra pas ramener leur papa".