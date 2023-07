Lors de son audition, ce samedi 29 juillet, le conducteur du véhicule qui a percuté un bus SNCF a avoué avoir passé la nuit à boire de l'alcool avant de prendre le volant. Le jeune homme de 23 ans a été l'origine de l'accident qui a fait deux morts et cinq blessés graves. Il doit être déféré ce matin devant le juge d'instruction, en vue d'une mise en examen.

Une information judiciaire va être ouverte pour homicide et blessure involontaire avec deux circonstances aggravantes : la consommation d'alcool, et la vitesse excessive de la voiture. Après tout ça, en fin de journée, le jeune homme passera devant le juge des libertés et détention. Il décidera de l'incarcérer ou non. De son côté, le parquet lui a demandé la détention provisoire.

Pendant sa garde à vue, le conducteur de 23 ans a confié aux enquêteurs ne plus se souvenir des minutes avant l'accident et n'avoir presque pas dormi avant de prendre le volant, fortement alcoolisé, au petit matin.

