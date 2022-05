Disparition de Marie-Thérèse Bonfanti : que s'est-il passé le jour du drame ?

Le sujet du jour. En mai 1986, Marie-Thérèse Bonfanti, une mère de famille de 25 ans, disparaissait soudainement à Pontcharra, en Isère. Cette affaire est devenue l'un des plus gros cold case français. Après 36 ans sans réponse, un homme de 56 ans, Yves Chatain, avouait le crime, le 9 mai dernier.

Pourquoi on en parle ? Que s'est-il passé le 22 mai 1986, le jour du drame ? Comment s'est déroulée l'enquête ?

L'analyse. "Yves Chatain expliquait que ce 22 mai 1986, il avait trouvé la voiture de Marie-Thérèse Bonfanti, garée devant chez lui, alors que lui-même revenait de courses avec son véhicule. Cette voiture, selon lui, gênait la circulation. Il est allé houspiller un peu Marie-Thérèse en lui disant que ça n'était pas normal de laisser son véhicule au milieu de la route. Quelque temps plus tard, Marie-Thérèse Bonfanti serait allée le trouver dans son logement, pour lui dire qu'il avait eu des mots trop durs, vis-à-vis d'elle, et qu'il s'excuse. Et donc là, Yves Chatain aurait pété les plombs, pris à la gorge Marie-Thérèse Bonfanti et l'aurait étranglée", explique Serge Pueyo, correspondant RTL en Isère, qui a révélé le rebondissement.

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info