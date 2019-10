Michel Fourniret : L’heure des derniers secrets ?

publié le 08/10/2019 à 21:00

A la Une ce soir, deux meurtres qui n’ont pas encore été jugés, mais que le tueur en série Michel Fourniret , a fini par avouer ces derniers mois.



Il y a quelques années, l’ex-compagne du tueur en série l’avait dénoncé pour les meurtres de Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce. Puis Monique Olivier s’est rétractée et les poursuites contre Fourniret ont été suspendues, faute de preuves et d’aveux. En février 2018, Michel Fourniret avait reconnu, selon son expression, « avoir croisé la route de ces deux victimes ». Réentendu en septembre 2018, il avait assuré ne pas se souvenir des meurtres!



Cette fois, lors d’une longue reconstitution judiciaire les 19 et 20 septembre dernier, à Auxerre, dans le département de l’Yonne, Fourniret et son ex-compagne ont joué le jeu des enquêteurs, et ont donné des détails sur les deux meurtres en répondant aux questions de la juge d’instruction, madame Sabine Khéris, en présence des avocats des deux familles.

Malgré cette attitude jugée coopérative, ces deux jours n’ont pas permis de retrouver le corps de Marie-Angèle Domèce. Fourniret a affirmé ne pas se souvenir de ce point et Monique Olivier ne sait pas… Ont-ils réellement perdu la mémoire ? Ou le couple a-t-il encore des secrets à cacher. D’autres corps seraient-ils encore à découvrir ?



Nos invités

Alain Hamon, journaliste, ancien de RTL, a écrit le livre « Michel Fourniret et Monique Olivier un couple diabolique » aux éditions Anne Carrière, 2007, Graham Tearse, journaliste britannique indépendant, il enquête depuis 25 ans sur l’affaire Parrish, notamment pour le Sunday Times. Très proche des parents de Johanna Parish, Me Corinne Hermann du barreau de Paris, avocate des familles Parish et Domèce, avec M° Didier Seba.