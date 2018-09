publié le 07/09/2018 à 17:51

Les juges chargées de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003, aux alentours de Guermantes en Seine-et-Marne, ont ordonné des fouilles chez un proche du tueur en série Michel Fourniret dans les Yvelines, a indiqué vendredi 7 septembre une source proche de l'enquête à l'Agence France-Presse.



"Des fouilles ont commencé cette semaine", "la terre a été creusée" chez ce proche du tueur en série déjà condamné pour sept meurtres, a déclaré cette source, sans donner davantage de détails. Selon les informations de RTL, les fouilles se sont déroulées chez l'une des premières femmes de Michel Fourniret. Elles n'ont rien donné pour le moment et doivent se terminer ce vendredi soir.



Si des fouilles ont eu lieu maintenant, ce n'est pas parce qu'un nouvel élément a été porté à la connaissance des juges, mais parce que ce sont de nouveaux magistrats qui ont repris l'enquête. Ils souhaitent tout vérifier d'un œil neuf, une autre fois. Le signe que, 15 ans après cette disparition, les enquêteurs de la police judiciaires de Versailles gardent l'espoir de résoudre un jour cette énigme.

Fourniret mis hors de cause en 2003 dans cette affaire

Une première fois début 2007, la police avait mis Michel Fourniret hors de cause dans cette affaire. L'expertise de milliers de poils et cheveux prélevés dans sa voiture n'avait pas non plus permis de trouver de traces d'Estelle, six ans plus tard.

Dans une audition le 2 mars dernier, le tueur en série n'avait pas nié son implication dans la disparition de la petite fille. Estelle Mouzin avait 9 ans lorsqu'elle s'est volatilisée alors qu'elle se trouvait sur le chemin du retour de l'école, le 9 janvier 2003. Michel Fourniret, condamné à la perpétuité en 2008 pour sept meurtres, était en liberté à ce moment-là. Mais s'il ne l'a pas niée, "l'ogre des Ardennes" n'a jamais formellement avoué son implication, même si son ombre a toujours plané au dessus de cette affaire.

En 2015 déjà, l'enquête sur l'implication de Michel Fourniret dans la disparition de la fillette avait été relancée. Selon d'anciennes co-détenues de l'ex-femme du tueur en série, Monique Olivier aurait révélé en détention avoir fourni un alibi à Michel Fourniret le jour de la disparition d'Estelle Mouzin. Entendue par la police judiciaire de Versailles à la suite de ces révélations, Monique Olivier n'avait néanmoins rien avoué de tel au cours de son audition.