Disneyland Paris : "Les gens disaient 'courez, courez, ça tire'", confie une témoin

publié le 24/03/2019 à 11:47

Beaucoup ont redouté un attentat. Il est alors 21H00, samedi 23 mars, le parc Disneyland à Marne-la-Vallée est sur le point de fermer et les derniers visiteurs sont en train de partir comme Cécile, qui cherchait un restaurant avec sa fille quand elles entendent d'étranges détonations. "C'était plusieurs détonations rapides qui se suivaient, il y avait quelques silences et ça repartait derrière", explique-t-elle.





Survient alors un mouvement de panique. "Les gens disaient +courez, courez, ça tire+. Effectivement on entendait des bruits de rafales", poursuit Cécile qui se réfugie alors dans un magasin, persuadée qu'il s'agit d'un attentat. Finalement un tweet de la préfecture de Seine-et-Marne met fin au suspense, il s'agissait d'un escalator défectueux.

Cécile est toujours sous le choc dimanche matin. "Honnêtement, ma fille a été malade à vomir cette nuit. Moi je n'en ai pas dormi non plus de la nuit. C'est très choquant. Je pense qu'on va devoir en parler à un spécialiste pour remettre les choses à plat", explique-t-elle.