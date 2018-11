publié le 19/11/2018 à 14:11

Les visiteurs ont dû s'armer de patience. Alors que le personnage aux grandes oreilles fêtait ses 90 ans d'existence en compagnie de Minnie, dimanche 18 novembre 2018, le parc de Disneyland Tokyo (Osaka) a fait face à un problème de taille : l'attraction phare pour visiter la maison de Mickey affichait 660 minutes d'attente, soit onze heures...



Cette attraction propose aux nombreux visiteurs de découvrir la maison de Mickey et Minnie. Salon, cuisine et chambre, il est possible de tout voir du lieu d'habitation de la plus célèbre des souris. À la fin de la visite, Mickey Mouse attend même les visiteurs pour prendre la pose à leurs côtés.

Jamais un temps d'attente aussi long n'avait été enregistré, du jamais vu comme le rapporte le JapanToday. "Il n'y a pas de registre officiel mais nous ne connaissons pas de temps d'attente pouvant atteindre 11 heures", a déclaré un représentant de l'opérateur du parc à thème.

Aucune mesure particulière n'avait été prise concernant les 90 ans de Mickey mais le parc se félicite qu'il n'y ait eu "aucune perturbation majeure dans la distribution des billets aux personnes dans la file d'attente".