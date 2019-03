publié le 10/03/2019 à 16:40

L'histoire peut paraître cocasse mais elle n'a pas fait rire la justice. En effet, deux "gilets jaunes" d'une vingtaine d'année ont été condamnés à un stage de citoyenneté par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, dans le Jura. Il leur est reproché d'avoir tenté d'assouvir une envie de kebab en s'attaquant à une brebis à l'aide d'une pelle et d'une fourche.



France Bleue rappelle que dans la nuit du 14 au 15 décembre dernier, les deux jeunes hommes se trouvaient dans un champ, sous le viaduc de Courlans, pas loin du rond-point du Rocher tenus par des "gilets jaunes".

Dans une entreprise complètement indépendante à leur appartenance au mouvement social, l'un d'eux assène un coup de pelle à l'animal, et le second essaye d'enchaîner avec une fourche. Heureusement, la proie réussit à s'enfuir, et ses deux agresseurs prennent la fuite. Quelques semaines plus tard, le 10 janvier, ils sont arrêtés et placés en garde à vue.

La SPA partie civile

Ils reconnaissent les faits, et les justifient par la faim. "Ce genre de comportement extrêmement déplacé, extrêmement brutal, extrêmement cruel, existe", a commenté à France Bleue Me Benjamin Marraud-des-Grottes, avocat de la Société protectrice des animaux (SPA), constituée partie civile.



Par ailleurs, les deux hommes ont été condamnés à 200 euros de dommages et intérêts à verser au propriétaire de la brebis, au titre de préjudice moral. Ils doivent aussi rembourser les frais vétérinaires. En outre, il leur faudra s'acquitter de 150 euros de dommages et intérêts à la SPA.