publié le 18/08/2019 à 13:32

Deux jours seulement après que des pompiers se soient faits voler leur ambulance en pleine intervention à Aix-en-Provence, c'est cette fois un véhicule du SAMU qui a été dérobé dans l'enceinte d'un hôpital à Créteil (Val-de-Marne). Le voleur présumé, âgé de 32 ans, a terminé sa course dans un platane quelques kilomètres plus loin selon la police.

Les faits se sont déroulés vers 6h00 du matin ce dimanche 18 août. L'homme, qui serait originaire de Mâcon (Saône-et-Loire), "aurait réussi à rentrer dans les locaux du SAMU" à l'hôpital Henri-Mondor à Créteil, et à dérober les clefs de ce véhicule.

Le voleur, qui avait consommé des stupéfiants, a ensuite pris la route, avant de perdre le contrôle du véhicule et de terminer sa course dans un platane, quelques kilomètres plus loin. Après avoir tenté de continuer à pied, le trentenaire a été repéré par la police, interpellé et placé en garde à vue.

Pour rappel, dans la nuit de vendredi à samedi, des pompiers s'étaient fait volé leur ambulance dans un quartier sensible d'Aix-en-Provence pendant une intervention pour réanimer un homme de 80 ans en arrêt cardiorespiratoire. Le véhicule avait été rapidement retrouvé un peu plus loin, dégradé. Ils ont annoncé porter plainte.