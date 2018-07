et AFP

publié le 28/02/2017 à 19:56

Elles se faisaient appeler "Les Lionnes". C'est courant dans l'univers du jihad de faire référence au valeureux félin sauvage. Trois jeunes filles, entre 15 et 18 ans, ont été interpellées par la DGSI (direction générale de la sécurité intérieure) mardi 28 février au matin en région parisienne, en même temps qu'une jeune fille originaire de Creil (Oise) qui a été relâchée au terme de sa garde à vue, sans poursuite à ce stade des investigations. Elles sont soupçonnées d'être en lien "avec des personnes impliquées dans des filières terroristes".



L'une d'entre elles a été arrêtée par les services antiterroristes à Creil, ont précisé les sources, confirmant une information de France 3 Hauts-de-France. Ces adolescentes sont suspectées d'avoir été en lien, notamment via les réseaux sociaux, "avec des personnes impliquées dans des filières terroristes" présentes entre autres dans la zone irako-syrienne. Le site d'information précise que parmi eux, on retrouve le nom de Rachid Kassim, qui aurait pourtant été tué par un drone de la coalition internationale. Elles étaient en relation avec lui sur l'application Telegram, bien connue des filières terroristes.

L'enquête devra déterminer si ces jeunes femmes, qui présentent des "profils à risque", avaient la volonté de partir sur une zone de combat au Moyen-Orient ou si elles envisageaient de commettre un acte de nature terroriste en France, sachant que Rachid Kassim était en lien avec des attentats ou tentatives d'attentats (Saint-Étienne-du-Rouvray ou Magnanville) commis sur le sol français.