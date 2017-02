La mort du jihadiste Rachid Kassim confirmée par son ADN

publié le 15/02/2017 à 13:09

Sa mort avait été évoquée dès vendredi 10 février, c'est désormais une certitude pour les services secrets américain : le jihadiste français Rachid Kassim a été tué par un drone de la coalition internationale mercredi 8 février dans la région de Mossoul en Irak, révèlent TF1.



Le Pentagone avait officiellement confirmé l'information, la CIA ayant déjà obtenu une photo du cadavre du jihadiste, ce qui avait servi à l'identifier une première fois. Mais la preuve scientifique vient d'être apportée au cours des dernières 48 heures. Rachid Kassim a été formellement identifié grâce à une comparaison ADN effectuée par l'intermédiaire des services français.

L'assassinat du terroriste n'aurait pas été commandité par l'Élysée mais relèverait d'une volonté américaine de neutraliser l'islamiste originaire de Roanne. Toujours selon TF1, Rachid Kassim était considéré comme une "High Value Target" (cible de haute valeur, ndlr) par les États-Unis. L'ancien rappeur de 29 ans avait en effet rejoint les rangs de Daech et agissait en tant que recruteur. Via la messagerie Telegram, outil de communication privilégié par les terroristes, il contactait et manipulaient de jeunes radicalisés dans le but de préparer des attentats sur le sol américain.



Selon une source française proche de l'enquête, il a également été "l'inspirateur" de Larossi Abballa, qui a tué un policier et sa compagne le 13 juin dernier à Magnanville, en banlieue de Paris. Cette même source affirme que Rachid Kassim "a délivré directement ses consignes" à Adel Kermiche et Abdel Malik Petitjean, les deux assassins d'un prêtre de l'église de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen le 26 juillet.