publié le 09/04/2019 à 15:49

Il est bien vivant. Billy, le petit chien blanc coincé depuis le 3 avril dans une galerie passant sous le canal de Bourgogne, a été secouru ce mardi 9 avril par des bénévoles. Son sauvetage a été diffusé en direct sur Facebook par une bénévole de l'association de protection animale l'Arche d'Émy, qui y assistait. "Beaucoup de gens ont creusé et on a retrouvé Billy", décrit-elle en voix off.



En retrouvant le chien, son maître a fondu en larmes avant de le prendre dans ses bras. Il l'a aussitôt amené chez le vétérinaire.

L'animal aux allures de fox terrier avait été signalé aux pompiers par son propriétaire sur la commune de Saint-Usage, située à 30 kilomètres au sud de Dijon. Trois plongeurs du service départemental des secours étaient intervenus dans le boyau pour tenter de l'atteindre. Mais devant la difficulté de l'opération, le préfet avait renoncé à réquisitionner des spéléologues pour tenter un nouveau sauvetage.

Une importante mobilisation s'était mise en place sur les réseaux sociaux.