Le chien Billy, bien que légèrement blessé à la tête et à la patte, est en bonne santé. Crédits : Association L'Arche d'Émy | Date :

publié le 09/04/2019 à 20:25

Une mésaventure qui finit bien. Billy, le petit chien blanc coincé depuis une semaine dans une galerie passant sous le canal de Bourgogne, à Saint-Usage (Côte-d'Or) a finalement été secouru ce mardi 9 avril. Épuisé, légèrement blessé à la tête et à une patte, il a été confié à une vétérinaire. Celle-ci assure qu'il va bien et pourra retrouver son maître dès le mercredi.



Laure Bodoignet, bénévole pour l'association de protection animale l'Arche d'Émy, assistait depuis plusieurs jours à l'opération de sauvetage. Pour elle, cet heureux dénouement a été rendu possible par une importante mobilisation, notamment celle de quatre spéléologues bénévoles.

"Nous avions demandé au préfet d'envoyer l'équipe de spéléologues de Côte-d'Or, mais il a refusé", explique-t-elle à RTL.fr. Le représentant de l'État n'interdisait pas, en revanche, une démarche volontaire des spécialistes, "qui seraient prêts à encourir le risque de s'aventurer dans un tunnel instable situé sous une importante voie d'eau", indiquait-il dans un communiqué. Les spéléologues ont donc fait le choix d'intervenir bénévolement.

Coincé dans une galerie de ragondins

"Les pompiers nous avaient prêté une pompe pour extraire l'eau du tunnel", précise Laure Bodoignet. "Ensuite, les spéléologues l'ont dégagé jusqu'à trois mètres avant l'autre sortie. C'est là qu'ils se sont aperçus que Billy était coincé dans une galerie de ragondins".



Impossible de progresser davantage dans cette voie. Ils tentent alors de repérer à l'oreille l'endroit exact où se trouve le petit chien, qui répondait encore à la voix de son maître. Puis ce mardi 9 avril, "ils ont creusé un nouveau trou", poursuit Laure Bodoignet. "C'est là qu'on l'a trouvé."



La bénévole filme le sauvetage en direct sur sa page Facebook. On y voit le propriétaire de Billy fondre en larmes avant de le prendre dans ses bras. "Il était plus qu'ému", confirme-t-elle. "Il commençait à perdre espoir car il ne voulait pas mettre une vie en danger".



Elle tient aujourd'hui à saluer toutes les personnes qui se sont mobilisées pour le sauvetage de Billy. "Des gens ont donné tout ce qu'ils pouvaient", estime-t-elle. Les amis de Mike [le propriétaire, ndlr], les habitants, tout le monde a voulu aider".