Costa Rica : 10 ans de prison pour un supporter violent

et AFP

publié le 31/08/2018 à 01:24

Une peine inédite. Au Costa Rica, un supporter de football a été condamné jeudi 30 août à 10 ans de prison pour la violente agression d'un fan d'un club rival. Luis David Sanchez, supporter du club de Herediano, était détenu depuis un an, après l'agression brutale avec une pierre Esteban Araya, qui soutient lui le club Cartagines.



Les faits se sont produits le 27 août 2017. Avant une rencontre entre les deux équipes, des supporters des deux camps se sont affrontés dans la rue. Une vidéo prise par un passant a montré comment un groupe de fans de Herediano s'est jeté sur Araya, après avoir attaqué un autre fan de cette équipe.

Après avoir reçu des coups de pied et des coups de poings, la vidéo montre que Sanchez a utilisé une grosse pierre pour frapper Araya à la tête, alors qu'il était à terre et sans défense. L'agression lui a occasionné de lourdes séquelles: il a des difficultés à s'exprimer, a perdu l'ouïe dans l'oreille droite et la mobilité dans l'un de ses bras. Il a également perdu 30% de son crâne, selon son avocat.

Un tribunal de la ville de Cartago, près de San José, a condamné Sanchez à 10 ans de prison, tandis que deux autres partisans du Herediano, qui ont également attaqué Araya, ont été condamnés à 3 ans de prison.