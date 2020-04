publié le 17/04/2020 à 11:56

Une femme de 37 ans, d’origine française, vivant à Netanya (Israël) et sa mère de 70 ans ont été interpellées mardi 14 avril par la police israélienne. Elles sont soupçonnées d’avoir usurpé l’identité de l’usine visitée par Emmanuel Macron le 31 mars, pour arnaquer diverses sociétés en France.

L’affaire débute le 7 avril, la PME Kolmi-Hopen (Saint-Barthelemy d’Anjou) qui a reçu la visite du président de la République une semaine plutôt, est contactée par de nombreux clients souhaitant finaliser une commande de matériels de protection. Il se trouve que la PME n’a jamais contacté tous ces clients. Elle signale la situation à la police d’Angers. Les enquêteurs de l’OCRGDF (Office central pour la répression de la grande délinquance financière) vont alors contacter les victimes potentielles de cette arnaque et remonter sur une adresse mail et un numéro de téléphone en Israël.

Grace à la coopération entre les polices française et israélienne, un logement est identifié à Netanya, et les deux suspectes, une femme de 37 ans, et sa mère, sont interpellées. Elles sont soupçonnées d’avoir également usurpé l’identité d’autres usines de fabrication. Le but étant de se faire passer pour un fournisseur et d'obtenir le paiement d’un acompte, pour une livraison inexistante. À ce jour, les policiers n’ont pas recensé de victimes ayant effectivement versé de l’argent aux usurpatrices mais simplement des tentatives d’escroquerie.