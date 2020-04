publié le 16/04/2020 à 23:08

À la fin du mois de mars dernier, une infirmière a été contrainte de quitter son appartement qu'elle louait après de nombreuses pressions exercées par leurs propriétaires. Ces derniers ont été mis en examen pour "harcèlement moral" et "atteinte à l'intimité de la vie privée", relate France Bleu Hérault.

L'infirmière, travaillant au CHU de Montpellier, était devenue indésirable pour ses propriétaires, qui vivaient juste au-dessus de son appartement. En pleine épidémie de coronavirus, le couple de 75 et 80 ans a pris peur et ils ont très vite exercé des pressions sur les occupants du logement : insultes, chauffage, eau chaude et télévision coupés par exemple. "On s’en fout que vous attrapiez le virus, que vous en mourriez, mais pas chez nous", lui ont-ils dit. Afin de se sortir de ce calvaire et de retrouver un peu de calme, elle a été contrainte de déménager.

Le 2 avril dernier, le parquet de Montpellier a ouvert une information judiciaire et une enquête préliminaire. C'est à l'issue des premières investigations que les deux propriétaires ont été placés en garde à vue. Ils sont poursuivis pour "harcèlement moral", "atteintes à l'intimité de la vie privée", "dégradations volontaires légères" et "emploi de voies de fait ou contrainte pour forcer des personnes à quitter leur lieu d’habitation", et sont convoqués au tribunal de Montpellier le 29 juin prochain.