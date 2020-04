Confinement : plusieurs familles de vacanciers expulsées de Fréjus

publié le 14/04/2020 à 01:32

Plusieurs familles ont loué une villa à Fréjus (Var), non loin de Cannes, pour y passer leurs vacances de Pâques en dépit du confinement. La dizaine de personnes a même organisé des soirées entre amis, musique à fond. C'est ainsi que la police a découvert les contrevenants, la semaine du 6 avril. Venus de Paris, de Marseille et de Belgique, les vacanciers ont chacun écopé de l'amende pour non respect du confinement et ont été renvoyés sur leur lieu de résidence.

Le propriétaire a également été verbalisé pour avoir mis en location saisonnière son bien, relate Nice Matin.

Avant les vacances de Pâques, les préfets du Var et des Alpes-de-Haute-Provence avaient annoncé dans des communiqués "l'interdiction des locations saisonnières", par "arrêté préfectoral jusqu'au 15 avril". Le département accueille habituellement de nombreux vacanciers à cette période.