Colombie : 34 morts dont 8 mineurs dans un glissement de terrain

Un bus enseveli sous près de deux mètres de terre. Ce lundi 5 décembre, de premières informations ont été fournies sur un terrible accident survenu la veille, dimanche, au nord-ouest de la Colombie. Trente-quatre personnes, dont huit mineurs, ont trouvé la mort dans un glissement de terrain qui a enseveli un bus et plusieurs véhicules, a-t-on appris ce lundi de l'AFP.

"Parmi les 34 victimes, il y a huit (adolescents) mineurs et neuf autres personnes sont soignées dans des centres", détaille un communiqué des services de secours colombiens (UNGRD) relayé par l'Agence France-Presse. Sous l'effet des fortes pluies, un pan de montagne s'est décroché et est venu ensevelir sur la route en aval plusieurs véhicules, dont un bus de transport public avec 33 personnes à bord, une voiture transportant six personnes et une moto sur laquelle se trouvaient deux personnes", indique encore le document.

Le bus venait de la ville de Cali (sud-ouest) et se rendait à Quibdo (nord-ouest), capitale du département de Choco, en traversant la cordillère des Andes occidentales. Quelque 80 secouristes ont participé aux opérations de sauvetage, qui ont pris fin lundi, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Sur le site de la catastrophe, des proches des victimes ont affirmé n'avoir reçu aucune information sur l'identité des morts. Selon l'UNGRD, des pelleteuses ont été utilisées pour atteindre le bus enseveli "sous environ deux mètres de terre". La presse colombienne s'est émue en particulier du cas d'une enfant, sortie vivante de la carcasse du bus et retirée des bras de sa mère décédée.

Selon le témoignage d'un survivant, le chauffeur de l'autocar s'est rendu compte de l'effondrement et a tenté, sans succès, de faire marche arrière pour échapper à la coulée. Depuis début août, le pays est en état de "catastrophe nationale" en raison de la pire saison des pluies en 40 ans. Avant cet accident, ces pluies ont fait 271 morts et 700.000 sinistrés depuis un an.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info