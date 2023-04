INFO RTL - Les gendarmes ont saisi 63.000 pieds de cannabis en 2022

En 2022, les gendarmes ont mis la main sur 63.000 pieds de cannabis, a appris RTL. Le volume global des saisies de résine et d'herbe est en augmentation de 15%. Au cœur de ce trafic, de plus en plus de petits dealers apparaissent, des jardiniers du cannabis qui cultivent chez eux, à la maison, pour vendre leur production. Enquête sur ce phénomène qui inquiète les autorités.

Paul nous donne rendez-vous chez lui, dans le XVIIe arrondissement de Paris. Ce commercial dans l'agroalimentaire à la barbe soignée cultive un plant de cannabis sur son balcon. "C'est comme un pied de tomates : un pot, de la terre, un peu de lumière et ça pousse facilement. On récolte à l'approche de l'hiver" raconte le trentenaire. "Il y a plein de tutoriels sur Internet, tout le monde peut le faire, poursuit-il, avant de nous emmener au sous-sol dans sa cave.

Au fond du petit local, caché derrière un vélo et des affaires de sport, se trouve le bocal avec sa production de cannabis. "Voilà mon herbe, elle sent plutôt bon. J'ai déjà vendu 50 grammes à des potes et des connaissances, ça fait donc 500 euros. C'est un petit plus mais je fais surtout ça pour le côté botanique. Et puis c'est cool de se fumer un petit joint, 100% bio et local entre copains", admet Paul qui estime "ne faire de mal à personne" avec son petit trafic. Le commercial risque pourtant jusqu'à 10 ans de prison et 7.500 000 euros d'amende.

Paul cultive un pied de cannabis sur son balcon parisien Crédit : Gautier Delhon-Bugard

Paul n'a aucun mal à acheter les graines de cannabis pour lancer sa production. Elles sont en vente libre dans les boutiques de CBD. "On est censé dire que ce sont des graines de collection. On a toutes les variétés, le plus efficace c'est quand même de faire pousser en intérieur" explique ce vendeur dans un magasin parisien.

Une fois la graine en poche, direction cette autre boutique. Les cartons de lampes à UV au néon violet et les sacs d'engrais s'entassent dans un petit local. Ce commerçant propose toute la panoplie du parfait petit trafiquant. "Lampes, filtre à odeur, extracteur silencieux, la terre, les pots, le timer, tout le matos ça vaut 550 euros" raconte cet historique de la vente de produits liés au cannabis à Paris. 550 euros d'investissement pour 3 à 4 récoltes par an.

Le commerçant me fournit même les éléments de langage en cas de contrôle de police … "Tu leur dis que mis 3 graines dans un pot pour t'amuser et que ça a pris tout seul, que t'es pas un trafiquant. En dessous de cinq pieds tu ne risques rien" poursuit-il. Les nouveaux clients affluent, notamment depuis la pandémie. Le confinement a freiné les importations et poussé certains à produire eux même. L'observatoire des drogues et tendances addictives recense entre 150 et 200 000 cannabiculteurs sur tout le territoire.



Paul photographie chaque récolte Crédit :

De cultivateur à dealer, un basculement inquiétant dans le narcotrafic

Ces cannabiculteurs sont de plus nombreux à basculer dans le trafic. Cinq pieds dans le placard d'un jeune de 23 ans dans Val-d'Oise, 23 plants dans un jardin en Charente, 60 dans la grande d'un agriculteur près de Perpignan, "les saisies sont quotidiennes, aux quatre coins de la France", assure Nassima Djebli, porte-parole de la Gendarmerie nationale. "Ce sont des personnes qui s'initient à la cannabiculture, se professionnalisent avec du matériel puis se mettent à vendre" raconte le lieutenant-colonel. "Ils vont écouler le produit auprès de leur entourage, le cercle amical puis professionnel. 1 gramme d'herbe c'est 10 euros, 1 pied fait entre 80 et 300 grammes donc ça peut vite attiser l'envie de s'étendre", poursuit-elle.

Ces amateurs se retrouvent alors plongés dans un marché ultra-concurrentiel dominé par des organisations criminelles. Des narcos trafiquants français et leurs méthodes : violences et règlements de comptes. "Il y a une banalisation de la cannabiculture avec des séries comme Family Business qui présentent une image idyllique de ce trafic. Mais ces personnes ne se rendent pas compte qu'il y a de nombreux risques", alerte la porte-parole. "D'abord un risque de violence car c'est un marché en tension, très concurrentiel. On a des trafiquants qui sont rompus, armés et qui sont prêts à tout pour défendre leur commerce". Les autorités alertent également sur le taux de THC, la substance psychoactive, très élevé dans ces plants. Addictions, risques d'AVC ou d'infarctus sont alors décuplés.