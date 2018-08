publié le 14/08/2018 à 04:40

Un homme de 47 ans a été retrouvé mort dans son appartement à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) dimanche 12 août rapporte Le Parisien. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme, maître-chien de profession, aurait été découvert six jours après son décès.



C'est une voisine de pallier qui a donné l'alerte. "J’ai été inquiétée par l’odeur et lorsque j’ai frappé à la porte j’ai entendu le chien gratter de l’autre côté, alors que d’habitude il aurait aboyé", a-t-elle raconté au quotidien. Elle s'est ensuite rendue chez les pompiers, non loin de l'immeuble.

Sur place, ils ont trouvé la victime allongée sur le dos dans le salon, son corps en état de décomposion. Le chien, un malinois, avait commencé à se nourrir du corps, sans doute poussé par la faim.

La dépouille a été transportée à la morgue de l’institut médico-légal (IML), où une autopsie sera pratiquée. La piste criminelle a été écartée en l'absence de trace d'effraction ou de lutte. Toutefois, les enquêteurs cherchent à comprendre comment l'homme est mort. Le chien, confié à une structure spécialisé, pourrait être euthanasié.