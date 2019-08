publié le 22/08/2019 à 06:19

Dans la ville de Jonzac, en Charente-Maritime, un ancien chirurgien a été renvoyé devant les assises pour des actes pédophiles. Durant plusieurs années, ce spécialiste en chirurgie viscérale aurait agressé sexuellement plus de 200 enfants et adolescents. Selon La Charente Libre, qui a révélé l'affaire, le docteur possédait plusieurs carnets dans lesquels il racontait en détail le déroulé de ses actes.

RTL a recueilli le témoignage de Sabine, 31 ans. Elle avait été opérée par ce chirurgien de l’appendicite quand elle avait 11 ans. "Quand je me suis fait opérée, il m'a gardé dix jours sur la clinique. Et il venait me voir régulièrement dans ma chambre. (...) J'ai beaucoup de trous noirs de cette opération. Il y a juste eu un geste déplacé, mais on m'a dit que c'était un acte médical", précise-t-elle.

"En grandissant, déjà j'ai perdu énormément de poids suite à cette opération. J'ai été très angoissée sans savoir vraiment pourquoi", raconte-t-elle. "Tout ce qu'on attend (du procès), c'est juste une peine correcte, que l'on soit reconnues comme victimes, parce que c'est quelque chose qui nous restera toujours", estime la jeune femme.