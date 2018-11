publié le 01/11/2018 à 19:22

Une bonne nouvelle. Le sauvetage de l'entreprise de lingerie Indiscrète, située à Chauvigny (Vienne), est en bonne voie. L'entreprise, fruit de la mobilisation d'ex-salariés de la marque Aubade, est en redressement judiciaire mais se bat pour survivre. Son sort dépend maintenant de la justice, qui doit valider ou non le projet d'un investisseur du Périgord qui, ému par le sort de l'équipe, se dit prêt à investir 350.000 euros pour sauver les emplois de l'usine.



"C'est une lueur qui se profile et qui nous réconforte et c'est une belle récompense par rapport à tout ce combat de ces derniers mois et de toutes ces années, se réjouit Béatrice Mongella, l'une des co-dirigeantes d'Indiscrète. Avoir trouvé quelqu'un qui veuille autant se battre avec nous pour sauver ce savoir-faire, c'est vraiment inouï."



L'investisseur s'est manifesté cet été, après un appel d'offre lancé à la suite du redressement judiciaire. "C'est quelqu'un qui souhaite vraiment investir et promouvoir Indiscrète à nos côtés. (...) Lorsqu'on l'a rencontré pour la première fois, l'espoir était beaucoup moins important qu'aujourd'hui", confie Béatrice Mongella. Reste maintenant à savoir si le projet sera approuvé par la justice, qui doit se prononcer le 23 novembre prochain.