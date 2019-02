publié le 11/02/2019 à 22:05

Un convoyeur s'est volatilisé avec 3 millions d'euros depuis la matinée de ce lundi 11 février alors que son fourgon a été retrouvé en partie vidé de son chargement. Quelques minutes plus tôt, le chauffeur avait déposé deux de ses collègues près d'une agence Western Union à Aubervilliers.



"Alors que les deux collègues pénétraient dans l'agence, lui est resté au volant. À leur retour, le fourgon et le chauffeur avaient disparu", a ajouté une source proche de l'enquête.

Un important dispositif a rapidement été mis en place dans toute la Seine-Saint-Denis pour retrouver ce convoyeur de fonds, âgé de 28 ans. Estimé dans un premier temps à un million d'euros, le préjudice a été fixé à trois millions d'euros "après décompte", a précisé la source proche de l'enquête.

60 sacs dérobés

Pour l'heure, les enquêteurs ne savent pas si cet homme, qui était bien vu et bien noté par sa société Loomis, a procédé sous la contrainte ou bien s'il a volé l'argent de son propre chef. Il n'a cependant pas pu agir seul, un véhicule l'attendait vraisemblablement devant l'immeuble en construction où le fourgon a été abandonné.



Plus de 60 sacs ont été dérobés avant d'être déplacés en l'espace de quelques instants. Les policiers de la brigade de répression du banditisme de Seine-Saint-Denis fouillent dans l'entourage et le passé de cet individu qui, au fil des minutes, apparaît de plus en plus comme un suspect.