Carlos Ghosn est victime d'une "cabale", estime son avocat français sur RTL

publié le 31/01/2019 à 08:44

"C'était une manière de se débarrasser de lui". Pour sa première interview, l'avocat français de Carlos Ghosn, Maître Jean-Yves Leborgne n'a pas hésité à parler de "cabale" menée contre son client, toujours emprisonné au Japon pour abus de confiance et minoration de revenus aux autorités boursières sur la période 2010 à 2018.



"Ceux qui ont mené cette cabale contre lui ont atteint leur but", a-t-il affirmé sur RTL. "Désormais, il ne peut plus rien faire, les choses qu'on lui reproche sont inscrites dans l'histoire des sociétés", poursuit Jean-Yves Leborgne, qui demande d'ailleurs à Carlos Ghosn de donner des noms à ceux qui ont voulu lui nuire.

L'ex-PDG de Renault avait lui-même dénoncé "un complot et une trahison" de la part de dirigeants de Nissan dans un entretien à un média japonais, accordé depuis sa prison. "Il considère que cette affaire aurait pour origine certaines personnes en désaccord avec sa propre politique, c'est-à-dire l'idée d'intégrer de manière plus forte les entreprises Nissan, Mitsubishi et Renault", précise son conseil français.

Si Me Leborgne révèle que les conditions de détention de son client se sont améliorées, il regrette que Carlos Ghosn n'ait toujours pas pu voir sa famille. "La seule solution c'est qu'il soit libéré au prix d'un engagement qu'il a déjà pris : demeurer au Japon. Sa famille pourra ainsi aller le voir dans des conditions normales", a conclu l'avocat.