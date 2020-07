Calvados : des reliques dérobées en l’église Saint-Léonard de Honfleur

publié le 29/07/2020 à 22:23

Mystère à Honfleur. Dans la journée du 15 juillet 2020, des voleurs ont dérobé les reliques de cinq Saints, datant du VIIIe siècle : Saint Boniface, Saint Calixte, Saint Athanase, Saint Benoit et Saint Grégoire. Plus étonnant, ils n'ont pas pris les reliquaires, pourtant véritables objets d'art. "Les malfaiteurs ont ouvert les reliquaires, pris les ossements, puis refermé les reliquaires qu'ils ont laissés à leur place. C'est assez incompréhensible", explique le père Pascal Marie, curé de la paroisse au Parisien.

"On voit clairement que le reliquaire a été démonté puis remonté, et que les reliques ont été arrachées. Cela nécessite d’ailleurs quelques outils", a-t-il ajouté auprès du site d'information catholique Aleteia. "On ne comprend toujours pas pourquoi des gens ont volé des ossements humains. C'est comme si on avait profané les tombes de nos propres familles !", s'indigne-t-il dans Le Parisien.

Une plainte déposée

Selon France 3, les auteurs du vol n'étaient pas intéressés par l'authenticité de l'objet puisque les papiers d'authentification des reliques n'ont pas été dérobés. D'après le site actu.fr, une plainte a été déposée et une enquête est en cours pour tenter de retrouver l’auteur du vol. Une messe de réparation s'est par ailleurs tenue le mardi 21 juillet 2020 à l'église Saint-Léonard , en présence de fidèles.