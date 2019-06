publié le 08/06/2019 à 03:05

Plus de six tonnes de cigarettes de contrebande ont été saisies par les douaniers de Calais dans un camion immatriculé en Pologne, a annoncé vendredi 7 juin le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin.



Le chauffeur, de nationalité polonaise, a été condamné par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer à une amende de plus de 2,3 millions d'euros et 12 mois de prison dont six avec sursis, a-t-on appris auprès du cabinet du ministre.

La saisie a été effectuée mardi par les agents de la brigade des douanes de Calais Littoral, qui ont découvert lors d'un contrôle 30.000 cartouches de cigarettes pour un poids total de six tonnes, dissimulées dans un camion immatriculé en Pologne, a indiqué un communiqué du ministre.

"Les documents de transport présentés par le chauffeur indiquaient que les marchandises étaient des ballots de fibres destinés à être livrés au Royaume-Uni", précise le communiqué.