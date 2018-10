et AFP

publié le 25/10/2018 à 15:42

La gendarmerie des Côtes-d'Armor a ouvert une enquête judiciaire et lancé un appel à témoins mardi 23 octobre sur Facebook pour retrouver l'auteur des faits, qui aurait massacré une centaine de lapins depuis la fin du mois d'août.



"Un individu s'introduit dans des propriétés privées du secteur de Minihy-Tréguier dans lesquelles sont installés des clapiers. Les cages sont ouvertes, puis les animaux sont froidement tués et laissés sur place", explique la gendarmerie, qui dénombre 15 faits similaires, recensés également dans trois autres communes limitrophes : Langoat, La Roche-Derrien et Coatreven.

"Nous sommes tous préoccupés, cela crée une certaine psychose sur le territoire. On n'a pas du tout l'idée de qui pourrait se faire l'auteur d'actes pareils", affirme Jean-Yves Fenvarc'h (SE), maire d'une des communes touchées. Pour le moment, les enquêteurs disposeraient de très peu d'indices. "Une personne portant un imperméable et coiffée d'un chapeau" a été brièvement surprise dans un jardin avant de s'enfuir, selon le maire.