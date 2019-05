publié le 11/05/2019 à 13:44

Un cauchemar. Un habitant de Dinan (Côtes-d'Armor) est tombé dans un véritable guet-apens, rapporte Ouest France ce samedi 11 mai. Les faits se déroulent le 26 avril dernier. Un peu plus tôt, le Dinannais avait publié une annonce sur le siteLe Bon Coin, pour vendre sa moto. Il se présente alors avec son amie à un rendez-vous fixé avec un acheteur à Calorguen, près de Dinan.



Trois hommes se présentent à eux, dont un en retrait, raconte le quotidien régional. Une voiture avec trois personnes à son bord surgit à ce moment-là. Le vendeur est alors violemment frappé par six personnes et reçoit aussi un coup de crosse.

Après ce déchaînement de violence, la moto est ensuite placée sur une remorque et les auteurs prennent la fuite. Ils ont toutefois été interpellés quelques jours plus tard.

Douze mois de prison avec sursis pour un prévenu

Trois frères qui résident dans le Finistère étaient sur le banc des prévenus. L'un d'entre eux, qui portait une arme, avait été placé en détention provisoire depuis son arrestation le 7 mai. En cause : une affaire de vengeance. L'un des prévenus connaissait la victime car quelques semaines auparavant, une vente de moto s'était mal passée. "Il me devait 800 euros", a expliqué le prévenu, qui avait déposé plainte.



Le tribunal correctionnel de Saint-Malo a condamné le principal prévenu à une peine de 12 mois de prison avec sursis assortie de deux ans de mise à l'épreuve. Les autres prévenus ont été condamnés à une peine de 6 et 5 mois de prison avec sursis assortie de deux ans de mise à l'épreuve.