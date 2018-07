publié le 26/11/2017 à 18:00

Quatre hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été mis en examen vendredi 24 novembre à Versailles avant d'être écroués, rapporte Le Parisien. L'affaire remonte à mai dernier lorsqu'un homme publie une annonce sur le site leboncoin.fr pour vendre le moteur d'une voiture. Trois hommes et une femme enceinte se présentent au rendez-vous et achètent le bien 300 euros, tout en menaçant le vendeur en cas d'arnaque, précise le quotidien.



Six jours plus tard, le vendeur, qui vend d'autres pièces, reçoit l'appel d'une femme se montrant intéressée. Un rendez-vous est alors fixé pour réaliser la transaction. Mais une fois sur place, le vendeur, accompagné d'un ami, voit arriver les acheteurs de la semaine dernière.

Ces derniers frappent leur victime et tentent de la faire sortir de son véhicule. Pris de panique, son ami s'enfuit.

La mâchoire brisée et sous le choc

Le vendeur réussit à s'enfuir et se réfugie dans un jardin, mais il est retrouvé par ses agresseurs, qui le passent à tabac avec tant de force qu'il perd connaissance. Les trois hommes menacent ensuite la victime de torture, exhibant pinces et marteau avant de la conduire dans un tunnel. Là, ils lui demandent d'appeler son ami pour qu'il apporte 2.500 euros en échange de la libération du vendeur. Il sera finalement relâché pour 500 euros. La mâchoire brisée et sous le choc, il se rend au commissariat de Guyancourt avant d’être conduit à l’hôpital.



Les enquêteurs de la sûreté départementale des Yvelines sont parvenus à retrouver les agresseurs grâces aux plaques d'immatriculation et aux appels passés entre la victime et ces derniers. Quatre hommes et une femme originaires de l'Essonne et de la Seine-et-Marne ont finalement été interpellés mi-novembre.



S'ils ont reconnu les faits, ils tentent toutefois de minimiser leurs actes. Le principal suspect affirme qu'au départ, il souhaitait uniquement se faire indemniser l'achat du moteur, dont il était insatisfait. Selon lui, les choses ont "dégénéré".