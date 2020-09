publié le 05/09/2020 à 16:49

Alors qu'ils étaient en sortie au nord de Rennes, près de l'île Robinson, de jeunes kayakistes ont découvert le corps d'une femme qui flottait dans l'eau, le 5 septembre. Ils ont tout de suite appelé la direction de leur club qui s'est chargée à son tour d'alerter les secours.

Des pompiers et une équipe du Samu d'Ille-et-Vilaine se sont rendus sur place et ont tenté de réanimer la victime, qui était déjà en arrêt cardio-respiratoire, relate le quotidien régional Ouest-France. Ils n'y sont pas parvenus et ont constaté le décès de la victime quelques minutes plus tard.

La police rennaise a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de la mort de la jeune femme, et la manière dont elle est tombée dans le canal. À ce stade, les autorités n'ont pas encore précisé s'il s'agissait d'un accident.