Le tribunal n'a pas cru en la sincérité de l'amour d'une femme de 29 ans pour l'homme de 82 ans qu'elle avait épousé. Mardi 28 juin, cette femme a été condamnée à six mois de prison avec sursis par le tribunal de Saint-Brieuc pour "abus frauduleux de la faiblesse d’une personne vulnérable", relate Le Télégramme. Le couple s'était rencontré au Congo. L'octogénaire y vivait avec sa femme jusqu'au décès de cette dernière en 2012. "Ce n’était pas le coup de foudre, j’ai appris à l’aimer. La différence d’âge n’a jamais influencé mon raisonnement ni mes sentiments envers lui", a-t-elle expliqué à la barre.



Fin 2013, le couple rentre en France, raconte Le Télégramme. Peu avant son retour, l’homme fait un premier AVC puis un second au cours du voyage, nécessitant son hospitalisation à Saint-Brieuc. Une amie de longue date de l'octogénaire demande et obtient le placement sous tutelle. Cette dernière craint que celle qu'elle présente comme "une simple auxiliaire de vie" ne prenne l'emprise sur l'homme affaibli.

Je n’ai jamais vu un mariage aussi choquant en 40 ans de carrière. Une employée du service état civil Partager la citation





En avril 2015, le couple se marie à Saint-Brieuc. "Je n’ai jamais vu un mariage aussi choquant en 40 ans de carrière", avait affirmé aux enquêteurs une employée du service état civil. Pourtant, le juge des tutelles et le procureur de la République avaient autorisé cette union. La tutrice s’était justifiée : "Pour moi, il y avait de l’affection entre eux." C’est le couple de restaurateurs qui a accueilli le repas de noces, qui avait émis des doutes quant à la sincérité de l’union. "Fortement choqué" par l’état physique et psychique de l’octogénaire, le couple avait alerté le parquet de Saint-Brieuc qui avait diligenté une enquête, rappelle Le Télégramme.

Une semaine après le mariage, dans le cadre de l’enquête, un médecin légiste avait examiné le marié et conclu à "une incapacité totale, aussi bien physique que psychique, d’émettre un quelconque consentement". La défense a annoncé son intention de faire appel.