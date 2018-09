publié le 23/09/2018 à 08:24

L'ADN de pas moins de 80 habitants du quartier Bellevue, à Brest (Finistère), a été minutieusement recueilli par les enquêteurs pour retrouver celui - les premières analyses ont permis de savoir qu'il s'agissait d'un homme - qui a lancé un galet sur une fillette de 9 ans. La fillette, grièvement blessée, a été plongée dans le coma.



L'enfant a essuyé ce violent jet de galet à la tête le 4 septembre, alors qu'elle rentrait de l'école accompagnée de sa mère. Le projectile a vraisemblablement été lancé depuis une tour du quartier de Bellevue. Une opération d'envergure a été menée pour trouver l'auteur du tir.

"C'est terrible parce que cette petite fille qui revient de l'école avec sa maman voit tout d'un coup sa vie brisée, comme ça, pour on ne sait pas quoi, s'émeut une voisine. Est-ce volontaire, involontaire...? On n'en sait rien, mais de savoir que cette petite fille peut avoir des séquelles toute sa vie, c'est vraiment terrible. On ne peut être qu'avec sa famille et espérer qu'elle va s'en sortir sans dommages."