publié le 09/04/2019 à 16:40

Le maire de Brest François Cuillandre et deux ex-adjoints, Alain Masson et Jean-Luc Polard, ont été placés en garde à vue mardi 9 avril, au matin, dans le cadre d’une information judiciaire pour détournement de fonds publics. Ils sont entendus dans les locaux de la Police judiciaire de Brest.



Les deux ex-adjoints ont démissionné en novembre dernier après de nouvelles révélations du Télégramme de Brest sur les dysfonctionnements et l’opacité de l’association du PS Vivre à Brest en charge du versement des indemnités des élus.

Cette association que les socialistes brestois présentaient comme un système solidaire, parfaitement légal et vertueux par son dispositif de mutualisation des indemnités pour aider les élus "les moins bien lotis" ne tenait ni assemblée générale, ni compte rendu, ni bilan comptable.

L’enquête préliminaire ouverte dès mars 2018 par le parquet de Brest avait permis d’établir que le président de cette association avait perçu des sommes non déclarées aux impôts en plus de ses indemnités d’élu. Le maire de Brest François Cuillandre connaissait-il les faits ? La question est au cœur de l’enquête.