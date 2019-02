"Ligue du LOL" : les enseignants aussi harcelés dans l'Éducation nationale

publié le 19/02/2019 à 15:31

Cela fait maintenant plus d'une semaine que l'affaire de la"Ligue du LOL", ou comment des journalistes et communicants avaient pour habitude d'harceler principalement des jeunes femmes sur internet, agite le paysage médiatique. On en trouve une nouvelle illustration ce mardi matin avec ces cas de harcèlement dont sont victimes certains professeurs de Calais, qui font la une de Nord littoral.



Des profs harcelés non pas par leurs élèves, mais par d'autres profs. Une sorte de "Ligue du LOL" de l'Éducation nationale, explique l'une des victimes qui raconte comment ceux "qui se nomment eux-même les 'consternants'" n'hésitent pas à se moquer, à ruiner une réputation sous couvert d'humour douteux.

Peu de temps après la publication d'un livre, le professeur en question découvre qu'une photo de lui qu'il avait postée sur les réseaux sociaux a été trafiquée et détournée. Le livre avec lequel il posait avait été remplacé par un ouvrage sur le sexe. Il dénonce ainsi "une volonté de nuire" avec "un effet de meute".