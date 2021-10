Bouches-du-Rhône : un couple retrouvé mort dans un hôtel

Dimanche 10 octobre, un couple a été retrouvé mort dans un appart' hôtel d’Allauch, petite commune située à l'est de Marseille. Gisants dans une mare de sang, un homme âgé de 47 ans et une femme "d’une cinquantaine d'années" ont été découverts par la fille de cette dernière, rapportent nos confrères du journal La Provence. "Sous le choc", la jeune femme a contacté les secours qui n'ont pu que constater le décès des victimes.

Compte tenu des premiers éléments des investigations, les enquêteurs n'excluent pas la piste criminelle et l'intervention "d’un tiers". "Nous ne savons pas si le drame s’est joué à huis clos ou si une personne extérieure est intervenue", a indiqué une source policière qui a décrit une scène "très étrange". De fait, les victimes ont été retrouvées nues "à même le sol", allongées sous un drap, détaille 20minutes.



Elles présentaient d'"importantes" lésions au niveau du crâne, précise un article de France bleu. De plus, la femme aurait reçu une dizaine de coups de couteau alors que plus d'"une vingtaine de blessures à l'arme blanche" ont été constatées sur le cadavre de son compagnon. Enfin, les enquêteurs ont retrouvé sur place "une petite quantité de cocaïne".

L'enquête, qui devra déterminer les circonstances du drame, a été confiée à la police judiciaire de Marseille.