Un homme présumé mort réapparaît vivant quatre mois après son enterrement

publié le 23/07/2020 à 03:53

Mohammed El-Gammal, un Égyptien d'une quarantaine d'années censé être mort en mars dernier, a été retrouvé vivant, errant dans un cimetière du village de Kafr Al-Hosar dans la région de Sharqiyah, au nord du Caire.

L'homme avait disparu en janvier. Au mois de mars, sa famille avait été appelée par un proche travaillant à l'hôpital local et expliquant qu'un corps non identifié venait d'être retrouvé. Ils ont tous cru que c'était lui, sauf une de ses sœurs qui ne l'a pas reconnu, comme le rapporte Arab News.

Des obsèques ont été organisées. La famille a enterré ce corps non identifié. Mais vendredi 17 juillet, Mohammed El-Gammal est réapparu bien vivant dans ce cimetière. Des jeunes du village l'ont aperçu en train d'errer sans but et l'ont aidé à rejoindre le poste de police le plus proche.

Le quadragénaire, ancien enseignant, père de famille, souffrant mentalement depuis plusieurs années, a pu retrouver les siens. Par le passé, il avait déjà disparu plusieurs semaines, mais jamais plus d'un mois, a expliqué un témoin au site Youm 7.