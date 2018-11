Bordeaux : arrêté avec un kilo de cocaïne dans le corps

publié le 03/11/2018 à 14:04

Une Guyanaise de 40 ans a été interpellée à la descente du train en provenance de Paris, le 1er octobre à Bordeaux, rapporte Sud Ouest. Le billet d'avion Cayenne-Paris en sa possession a conduit les douaniers à procéder à un test urinaire qui s'est révélé positif à la cocaïne.



La radiographie pratiquée à l'hôpital a dévoilé dans le corps de la femme soixante-six ovules de cocaïne dans son estomac ainsi qu'un boudin de drogue dans son vagin. En tout, la Guyanaise avait 750 grammes de drogue dans le corps.

La quadragénaire a été mise en examen et la police judiciaire de l'OCRTIS (Office central pour la répression du trafic illégal de stupéfiants), qui a poursuivi l'enquête. Les policiers ont retrouvé la trace téléphonique d’un homme avec lequel la mule avait rendez-vous en gare d’Agen le jour de son arrestation.

Le dealer avait ingéré 111 ovules de cocaïne

L'individu, un Guyanais de 28 ans, a été surveillé de près par les enquêteurs. Ils ont découvert que sa femme lui avait payé un billet d'avion Cayenne-Paris avec un retour le 29 octobre.



Il semblerait que le dealer, privé de sa mule incarcérée, ait décidé de faire le transport lui-même, révèle le quotidien. À son retour, les policiers ont géolocalisé l'individu dans le train pour Bordeaux, alors qu’il venait d’échapper aux contrôles à l’aéroport. Il a été interpellé à la gare Saint-Jean, et sa compagne, qui devait le rejoindre en gare de Toulouse quelques heures plus tard, a, elle aussi, été arrêtée et transférée à Bordeaux.



Une radiographie de son compagnon a révélé que l'homme avait ingéré 111 ovules – un record de mémoire de policier bordelais – soit près d’un kilogramme de cocaïne. L’homme a été écroué et sa compagne placée sous contrôle judiciaire.