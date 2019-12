Belfort : un détenu de la maison d'arrêt menace et frappe des surveillants

publié le 24/12/2019 à 22:20

Une agression d'une rare violence. Dans la matinée du mardi 24 décembre, à la maison d'arrêt de la commune de Belfort en Bourgogne-Franche-Comté, un détenu s'est attaqué au personnel pénitentiaire en prétextant une rage de dents.

Selon France Bleu, l'individu âgé de 19 ans a proféré plusieurs insultes et menaces à l'encontre des gardiens avant de les frapper. Une situation si confuse qu'il aura fallu l'intervention de trois surveillants pour parvenir à maîtriser le détenu agité. L'un d'entre eux a été blessé au visage et soigné à l'infirmerie. Une plainte sera déposée. Le parquet de Belfort a été saisi et le détenu sera présenté en commission de discipline ce jeudi 26 décembre.

Incarcéré depuis un mois, ce même homme avait déjà fait parler de lui la semaine dernière pour avoir fait entrer des produits stupéfiants dans la maison d'arrêt.